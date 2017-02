Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Wencke Myhre im Alter von 13 Jahren in Oslo - sechs Jahre später gewinnt sie einen Talentwettbewerb und das ist der Startschuss für eine kometenhafte Karriere. Zahllose Hits und Chartplatzierungen gehen auf das Konto der Stimmungskanone. Ihren endgültigen Durchbruch in Deutschland kann Wencke Myhre 1966 feiern - da gewinnt sie mit dem Titel "Beiß nicht gleich in jeden Apfel" die Deutschen Schlager-Festspiele". 1968 vertritt sie mit dem Song "Ein Hoch der Liebe" Deutschland beim Eurovision Song Contest und landet auf dem 6. Platz. In den 60ern gehört Wencke Myhre in Deutschland zu den absoluten Top-Stars und Teenager-Idolen. Sie bekommt Filmrollen und ist ständiger Gast in den Fernseh-Musikshows. Ihren erfolgreichsten Hit "Er hat ein knallrotes Gummiboot" landet sie 1970.