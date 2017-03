Wiedersehen macht Freude "Ein bisschen Frieden" in fünf Sprachen

Hauptinhalt

Den Titel "Ein bisschen Frieden" kennt jeder. Doch was die meisten nicht wissen: Nicole kann das Lied in mindestens fünf Sprachen singen! Das beweist sie in der Sendung "Wiedersehen macht Freude". Außerdem zeigt Axel Bulthaupt in seiner Sendung, wie wandlungsfähig Andy Borg ist - und plaudert mit Manuela Wolf über die ersten Bühnenerfahrungen von ... na wem wohl?