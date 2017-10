Wie Leonard fast vom Blitz getroffen wurde

In Axel Bulthaupts Zeitreise wird natürlich auch in den Archiven gekramt. So gibt es dieses Mal eine seltene Fernsehaufnahme aus den Anfangsjahren von Nik P., als er noch nicht solo unterwegs war, sondern mit Band. Und das war weit vor seinem Megahit "Ein Stern". Mit dabei ist in der Sendung auch der Schlagersänger Gerd Christian ("Sag ihr auch"), der im MDR sein Comeback feierte. Außerdem sind folgende Schlagerstars dabei: Helene Fischer, Michelle, Ute Freudenberg, Semino Rossi, Karel Gott, Peter Albert u.a.