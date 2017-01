Wolfgang Lipperts künstlerische Karriere startete der 1952 in Berlin geborene Entertainer als Sänger. Mit dem Hit "Erna kommt" wurde "Lippi" 1983 in der DDR schlagartig bekannt. Danach veröffentlichte er weitere Schlager, konnte allerdings an den Erfolg von "Erna" nicht anknüpfen. Allerdings etablierte er sich als Moderator. 1984 bekam er im DDR-Fernsehen seine erste Unterhaltungssendung "Meine erste Show". Auf dem Foto aus dem Jahr 1992 präsentiert er die DDR Fernsehshow "Glück muss man haben". Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK