Andrea Hanke ringt mit sich: Ihr Arbeitgeber, der Besitzer des traditionsreichen Blumen- und Pflanzenhandels "Blumen-Gala" in Gräfenhainichen in Sachsen-Anhalt, sucht einen Nachfolger. Und da Andrea Hanke seit 17 Jahren für den Betrieb mit vier festangestellten Floristinnen arbeitet, stellt sie sich die Frage: Kann ich das schaffen?

Es wäre eine Bilderbuchgeschichte, wenn sie es denn macht: Per Jobvermittlung kam Andrea Hanke 2000 in den Betrieb, 2011 hat sie dort ihren Meister gemacht, den sie mit BaföG finanzieren konnte. Das Unternehmen hat ihr jene Existenz gesichert, zu der mittlerweile auch die beiden Kinder Laura und Philipp gehören. Und nun fühlt sie sich gefordert, es dem Geschäft zurückzuzahlen.

Doch was hieße das? Es hieße, dass sie wesentlich mehr arbeiten müsste als sie es sich derzeit leisten kann - weil zusätzliche Kita-Stunden der Kinder viel Geld kosten. Es hieße, dass sie ihren Mann, der im Drei-Schicht-System bei einer Sicherheitsfirma arbeitet, noch seltener zu Gesicht bekäme als es sowieso schon der Fall ist. Es hieße, dass sie um die 25.000 Euro für Investitionen aufbringen müsste. Und das in einem Ort, aus dem Junge weggehen und in dem nur die Älteren zurückbleiben. Andrea Hanke ringt mit sich: Kann sie ein Stück des Mutes aufbringen, den die Region so dringend braucht?