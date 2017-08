Im Internet geht es um Datenübertragung. Eine Datei, ein Bild, eine Tabelle wird von Rechner A zu Rechner B geschickt. Schnell ist der Transfer, wenn möglichst große Datenmengen möglichst schnell an ihr Ziel gelangen. Die Datengröße wird in Bit gemessen und die Transfergeschwindigkeit mit Megabit pro Sekunde angegeben.

Wie schnell eine Verbindung ist, hängt ganz wesentlich von der Übertragungstechnik ab. In den 90er Jahren war ein Modem üblich. Es wurde von ISDN-Anschlüssen abgelöst. Heute handelt es sich, wenn von schnellem Internet die Rede ist, in der Regel um DSL und Breitband-Anschlüsse.

Erklärte schon 2009 - "Wir brauchen richtige Anschlüsse - das heißt Breitbandanschlüsse": Bundeskanzlerin Merkel. Bildrechte: dpa

Die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet ist das erklärte Ziel der Bundesregierung. Schon 2009 hatte Kanzlerin Angela Merkel formuliert: "Um die neuen Möglichkeiten nutzen zu können, brauchen wir auch die richtigen Anschlüsse – das heißt Breitbandanschlüsse." Das war zu Beginn der schwarz-gelben Koalition. Das Ziel damals hieß: 50 Megabit für 75 Prozent der Bevölkerung.



Das wurde 2014 noch nicht erreicht. Da schmiedete die aktuelle schwarz-rote Regierung ihre Digitale Agenda. Ihr Ziel ist die flächendeckende Breitbandversorgung bis 2018. Dann soll jeder Haushalt in Deutschland über einen Anschluss von mindestens 50 Megabit pro Sekunde verfügen können. Dafür wollte die Bundesregierung allein in dieser Wahlperiode vier Milliarden Euro in die Hand nehmen. Erst Ende Juli überreichte Alexander Dobrindt, Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, mehr als 200 Förderbescheide. Dabei ging der größte Einzelposten von gut 20 Millionen Euro an Chemnitz.