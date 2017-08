"Menschen mittendrin"

Die Bundestagswahl naht und die Parteien werben um Wähler. Themen wie Arbeitsbedingungen, Kinderbetreuung und Gesundheit spielen in den Wahlprogrammen eine große Rolle – es sind die Themen, die das Leben vieler Menschen in Deutschland wesentlich beeinflussen, manchmal sogar bestimmen.

So wie Jürgen Köhler. Der Mittfünfziger besitzt eine Kneipe in Apolda. Frei hat er nur selten. Wenn er nicht selbst hinter dem Tresen steht, sorgt er im Großmarkt für Nachschub. Andrea Hanke arbeitet in einem traditionsreichen Blumenhandel. Ihr Chef geht bald in Rente und möchte, dass sie seine Nachfolge übernimmt. "Will ich das?", fragt sie sich selbst. Patrick Schmidl ist 18 und meldet sich mit einem Youtube-Kanal aus dem Erzgebirge. Bei der Bundestagswahl wird er zum ersten Mal seine Stimme abgeben.