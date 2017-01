Björn Höcke bleibt Mitglied der AfD. Es gibt keinen Parteiausschluss, den einige Vorstandmitglieder nach seiner Dresdner Rede angestrebt hatten. Stattdessen will man Höcke nun mit "Ordnungsmaßnahmen" abmahnen, so ließ es Parteisprecherin Frauke Petry verlauten. Zweimal hatte darüber der Parteivorstand getagt, zunächst am Freitag und dann am Montag in einer Telefonkonferenz.



Björn Höcke reagierte auf die Androhung einer Parteistrafe mit dem Vorwurf, der Vorstand würde seine Dresdner Rede nutzen, um "innerparteiliche Machtkämpfe" auszutragen und den "Meinungspluralismus" in der Partei einzuschränken, der die Partei so stark gemacht habe.



Meinungspluralismus gibt es durchaus in der AfD. Gerade die Auseinandersetzung um Björn Höcke zeigt, wie unterschiedliche Strömungen in der Partei versuchen, ihre inhaltlichen Positionen durchzusetzen.

Die AfD – eine Partei, drei Strömungen

Der gemeinsame Nenner in der AfD ist die Ablehnung von Merkels Flüchtlingspolitik. Er hält die Partei zusammen und bescherte ihr die Wahlerfolge bei den letzten zehn Landtagswahlen. Mit Blick auf weitere Politikfelder kann man drei Strömungen ausmachen: wirtschaftsliberal, rechtskonservativ und konservativ-national.

Wirtschaftsliberal

Der wirtschaftsliberale Flügel war der Ursprung der AfD. Um Wirtschaftsprofessor Bernd Lucke hatte eine Reihe von Ökonomen die Ablehnung des Euro geeint. Die Griechenland-Krise bescherte der Partei Aufmerksamkeit und erste Wahlerfolge 2014. Große Teile dieser Strömung haben mit Lucke ein Jahr später die Partei verlassen. Heute gehören zu diesem Flügel der zweite Parteisprecher Jörg Meuthen, ebenfalls Wirtschaftswissenschaftler, und Alice Weidel, Unternehmerin und Vorstandsmitglied. Weidel hat offensichtlich auch den Antrag eingebracht, Höcke nach seiner Rede in Dresden aus der Partei auszuschließen.

Rechtskonservativ

Für den rechtskonservativen Flügel steht besonders die Parteisprecherin Frauke Petry. Besonders in der Familienpolitik vertritt sie konservative Positionen, die die Union in den letzten Jahren geräumt hatte. Petry sieht die Chance der Partei, bürgerlich-konservative Wähler an die Partei zu binden, die sich von der CDU abgewendet haben. Petry widerstand bisher Versuchen, sich zu sehr mit radikalen Kräften wie Pegida zu verbünden. Bereits Anfang 2016 nach Höckes Äußerungen über Afrikaner als "Ausbreitungstyp" versuchte sie den Thüringer Landes- und Fraktionsvorsitzenden aus der Partei auszuschließen, scheiterte aber im Bundesvorstand.

Nationalkonservativ

Björn Höcke selbst gehört zum nationalkonservativen Flügel der Partei wie auch sein Schutzpatron Alexander Gauland. Mit nationalistischen Thesen versucht Höcke offenbar auch rechtsradikale Wähler an die Partei zu binden und überschreitet dabei bewusst Grenzen, wenn er wie in Dresden eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" fordert mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus. Ähnlich zum Aufstieg der Nationalsozialisten in den frühen 1920er-Jahren will er aus der AfD eine "Bewegungspartei" machen und setzt auf "inhaltliche Fundamentalopposition". Der AfD selbst wirft er eine "Tendenz der Oligarchisierung" vor. Gauland, der eher Bismarck als Vorbild empfindet, lässt Höcke gewähren, weil er das gesamte Wählerpotential rechts der Mitte abschöpfen möchte. In seiner eigenen brandenburgischen Landtagsfraktion und auch in seinem Landesverband duldete er aber keine DVU- oder NPD-Mitglieder.

Gauland-Höcke-Meuthen contra Petry

Trotz der inhaltlichen Unterschiede verbündeten sich in der Vergangenheit Alexander Gauland und Björn Höcke mit Jörg Meuthen gegen Frauke Petry. Sie wollten ihren Einfluss in der Partei begrenzen und ihre Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl verhindern. Das eine gelang. Das andere nicht. Petry hat nach wie vor einen starken Rückhalt an der Parteibasis. Das Männer-Trio konnte sie deshalb auch nicht von der Parteispitze verdrängen, sondern nur ihre alleinige Spitzenkandidatur verhindern. Nun soll es ein Spitzenteam geben.

Petry wiederum hat Meuthens Schwäche ausgenutzt durch die zeitweise Spaltung seiner AfD-Fraktion im Suttgarter Landtag und ihn weitgehend ausgeschaltet. Nun hätte sie mit einem Ausschluss Höckes einen weiteren Widersacher verdrängen können. Aber dafür reicht ihre Macht in der Partei dann doch nicht. Abgesehen davon gehört die gezielte Provokation, wie Höckes Rede, auch zum Wahlkampfstil der AfD. So bleibt im Unklaren, ob Petry wirklich Höckes Ausschluss wollte.

Mehr als das Flüchtlingsthema?

Aber die AfD wird sich darauf einrichten müssen, nicht nur allein mit der Flüchtlingspolitik die Unzufriedenen abschöpfen zu können. Wenn dieses Thema in den Hintergrund tritt, wird sich auch entscheiden, welche der Strömungen sich durchsetzt. Petry hat dabei keine schlechten Chancen. Wenn es der CDU/CSU nicht gelingt, die Repräsentationslücke zu schließen, die Merkel durch ihren Kurs in die Mitte der Gesellschaft rechts von der Union geöffnet hat, könnte sich dort auf Dauer die AfD etablieren.