Der Attentäter von Berlin, Anis Amri, nahm laut einem Zeitungsbericht selbst Drogen und finanzierte sein Leben weitgehend als Dealer.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf den Sachstandsbericht zu dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche berichtet, konsumierte der Tunesier regelmäßig Ecstasy und Kokain. Bereits in seiner Heimat Tunesien war der 24-Jährige wegen Drogendelikten aufgefallen. Ermittler fragten sich deshalb, ob Amri bei dem Anschlag am 19. Dezember unter Drogeneinfluss stand.

Fall für Parlamentarisches Kontrollgremium

Mit dem Sachstandsbericht zu dem Anschlag in der Bundeshauptstadt, bei dem Amri einen gekidnappten Laster auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz lenkte und dabei zwölf Menschen tötete und über 50 verletzte, soll sich am Montag das für die Geheimdienste zuständige Parlamentarische Kontrollgremium des Bundestags beschäftigen.

Kontakt-Suche schwierig

Nach dem Bericht der "Welt am Sonntag" hielt sich Amri bereits mehrere Tage vor dem Anschlag in Berlin auf. In den Monaten zuvor sei er öfter von Nordrhein-Westfalen nach Belgien gereist, wo es eine starke Islamisten-Szene gibt. Die Suche nach Kontakten Amris gestaltet sich dem Zeitungsbericht zufolge allerdings schwierig, weil die Ermittler auf dem Handy des Tunesiers nur zwei gespeicherte Telefonnummern gefunden hätten.

Keine Drogen Im Rucksack