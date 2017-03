In Rom fehlte die britische Premierministerin Theresa May, deren Land im vergangenen Jahr per Referendum für einen Austritt aus der EU gestimmt hatte. Am 29. März will London offiziell den Ausstieg beantragen. Der Staatenbund steckt auch wegen der hohen Schulden einiger Mitgliedsländer, dem starken wirtschaftlichen Nord-Süd-Gefälle und unterschiedlicher Ansichten in der Asylpolitik und in der tiefsten Krise ihrer Geschichte.