Amoklauf am 22. Juli 2016 in München Der Schüler David S. tötet am 22. Juli 2016 am und im Münchner Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) neun Meschen; vier weitere werden durch Schüsse verletzt. S. hatte über Facebook mit einem Fake-Account Jugendliche ins McDonald’s-Restaurant gegenüber dem OEZ eingeladen. Dort erschießt er fünf Menschen. Anschließend tötet er in der Hanauer Straße, vor einer Saturn-Filiale und im OEZ wahllos vier weitere Personen. Als er von Streifenpolizisten entdeckt wird, erschießt sich der 18-Jährige. Der Attentäter wurde am 20. April 1998 in München geboren; seine Eltern stammen aus dem Iran. 2015 wurde S. zwei Monate in einer Psychiatrie behandelt, später dann ambulant. Er nahm Antidepressiva. Mitschüler berichteten von Mobbing. Am Tag des Amoklaufs war S. durch eine Schulprüfung gefallen. Die Polizei fand in seinem Zimmer das Buch "Amok im Kopf: Warum Schüler töten" sowie Zeitungsausschnitte über vergangene Amokläufe. Seine Tat hatte er ein Jahr lang geplant. Als Zeitpunkt wählte er den Jahrestag der Anschläge des norwegischen Rechtsextremisten Anders Behring Breivik. Zeitungen recherchierten, S. sei stolz auf seinen gemeinsamen Geburtstag mit Adolf Hitler gewesen und habe sich als "Arier" gefühlt. Bildrechte: dpa