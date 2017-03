Regierungserklärung Merkel wirbt für Kern-EU

Bundeskanzlerin Angela Merkel unterstützt die Idee einer EU mit zwei Geschwindigkeiten. In einer Regierungserklärung zum anstehenden EU-Gipfel sprach sie sich dafür aus, dass integrationswillige EU-Staaten enger zusammenarbeiten und andere Mitgliedsländer mehr Eigenständigkeit behalten. Die Herausforderungen seien zu groß für eine Politik auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag will über das Konzept einer Kern-EU beraten.