Helmut Kohl wurde 1930 in Ludwigshafen am Rhein geboren. Schon als Schüler trat er der CDU bei, war Mitbegründer der Jungen Union in seiner Heimatstadt. Nach dem Abitur studierte er Rechtswissenschaften, Geschichte und Staatswissenschaften in Frankfurt und Heidelberg. Als 21-Jähriger promovierte er bereits.



Mehr als 40 Jahre war Kohl Parlamentarier, zuerst im Mainzer Landtag als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1976 an im Bundestag. Als erster deutscher Kanzler kam Kohl durch ein konstruktives Misstrauensvotum am 1. Oktober 1982 an die Macht – und stürzte damit Helmut Schmidt (SPD).