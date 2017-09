Der Konflikt zwischen den USA und Nordkorea spitzt sich weiter zu. Die US-Luftwaffe ließ am Samstag Langstreckenbomber und Kampfjets aus Guam durch den internationalen Luftraum östlich von Nordkorea fliegen.

Es sei das erste Mal in diesem Jahrhundert, dass amerikanische Kampfflugzeuge oder Bomber so weit nördlich der entmilitarisierten Zone vor der nordkoreanischen Küste geflogen seien, teilte das Pentagon mit. Das unterstreiche, wie ernst die USA das "verwegene Verhalten" Pjöngjangs nähmen.

Eine Sprecherin des US-Verteidigungsministeriums sagte, dies sei eine klare Botschaft an den kommunistischen Staat, dass es viele militärische Optionen gebe, um auf Bedrohungen zu reagieren. Die USA würden sich und ihre Alliierten schützen.

USA und Nordkorea tauschen neue Drohungen aus

US-Präsident Donald Trump bei einer Rede im August Bildrechte: IMAGO Auch der verbale Kampf zwischen Donald Trump und Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un geht weiter. Der US-Präsident nannte Un abermals den "Raketenmann" und twitterte: "Ich habe gerade den Außenminister von Nordkorea bei der UN sprechen hören. Wenn er die Gedanken des kleinen Raketenmannes wiederholt, werden sie nicht mehr lange hier sein!".



Nordkoreas Außenminister Ri Yong Ho hatte in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte am Samstag in New York gesagt, der Besuch nordkoreanischer Raketen "im gesamten US-Festland" sei "unvermeidlich geworden". Sein Land werde "erbarmungslose, präventive Schritte" ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas zu "köpfen".

An anderer Stelle gab es am Sonntag Entwarnung: Ein von chinesischen Experten zunächst als "mutmaßliche Explosion" eingestuftes Erdbeben in Nordkorea war nach neuesten Angaben aus China doch natürlichen Ursprungs.

Trump wirft Iran Zusammenarbeit mit Nordkorea vor

Auch im Streit mit Iran wird der Ton rauher. Nach dem Raketentest in dem Land hat Trump der Regierung eine Zusammenarbeit mit Nordkorea vorgeworfen. "Der Iran hat soeben eine ballistische Rakete getestet, die Israel erreichen kann. Sie arbeiten auch mit Nordkorea. Nicht gerade ein gutes Abkommen, das wir da haben", twitterte er. Trump sieht Irans jüngsten Raktentest als Beleg für die Schwäche des Atomabkommens mit dem Land.

Der Iran hatte zuvor mitgeteilt, erfolgreich eine neue Rakete mit einer Reichweite von 2.000 Kilometern getestet zu haben. Das Geschoss könne mit mehreren Sprengköpfen bestückt werden.

Der US-Präsident hatte den Iran in seiner Rede vor den Vereinten Nationen am Dienstag als wirtschaftlich erschöpften Schurkenstaat bezeichnet, der Terror exportiere. Er deutete an, womöglich aus dem mit Iran ausgehandelten Atomabkommen aussteigen zu wollen. Die übrigen Unterzeichnerstaaten, darunter Deutschland, wollen dagegen an der Vereinbarung festhalten.