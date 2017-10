Ausgearbeitet wurde die Verfassung von der US-Besatzung im besiegten Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Deren Ziel war es vor allem, Japan daran zu hindern, erneut in einen Krieg einzutreten. Hervorzuheben ist insbesondere Artikel 9, der besagt, dass Japan auf Kriege und Gewaltanwendung zur Lösung internationaler Krisen verzichtet. Überdies wird dem Land eine reguläre Armee untersagt. Allerdings verfügt Japan trotz dieses Verfassungsartikels über eine der am besten ausgerüsteten Armeen der Welt - die Selbstverteidigungsstreitkräfte (SDF), welche das Land im Angriffsfall verteidigen sollen. Die SDF helfen überdies etwa bei Rettungsarbeiten in Katastrophenfällen.

Abe will die Formulierungen der Verfassung dahingehend ändern, dass Japan das Recht zugesprochen wird, über eine Armee zu verfügen. Er hat aber zugesagt, die Formulierung beibehalten zu wollen, wonach Japan keinen Angriffskrieg führen darf. Sein Ziel ist es vor allem, die SDF in ein stehendes Heer umzuwandeln. Kritiker argumentieren indes, dass die Verfassungsänderungen nicht notwendig seien, da die SDF bereits seit langem von der Bevölkerung akzeptiert würden.

Die derzeitigen Regeln stellen hohe Hürden für eine Verfassungsänderung auf. Änderungen können nur vorgelegt werden, wenn entweder hundert Mitglieder des Unterhauses oder 50 Abgeordnete des Oberhauses des Parlaments zustimmen. In beiden Kammern muss der Entwurf dann eine Zwei-Drittel-Mehrheit bekommen, bevor anschließend in einem nationalen Referendum darüber abgestimmt wird. Notwendig ist dann eine einfache Mehrheit.

Ehrengarde der Selbstverteidigungsstreitkräfte marschiert vor dem Verteidigungsministerium in Tokio auf. Bildrechte: IMAGO

Die japanische Bevölkerung ist in dieser Frage gespalten. Nur wenige Japaner sehen eine Verfassungsänderung jedoch als dringlich an. Umfragen haben immer wieder gezeigt, dass die Mehrheit der Wähler die pazifistischen Ideale, die in Artikel 9 festgehalten sind, beibehalten wollen - trotz der Provokationen aus Nordkorea und einem zunehmend kraftvoll auftretenden China.



Zuletzt sprachen sich in einer Umfrage 35 Prozent der Befragten für Abes Vorhaben aus, Japans Armee in der Verfassung anzuerkennen. 42 Prozent waren dagegen.