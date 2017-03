US-Präsident Donald Trump wirft seinem Amtsvorgänger im rüden Ton vor, ihn während des Präsidentschafts-Wahlkampf im letzten Jahr abgehört zu haben. In einer Reihe von Tweets schrieb Trump, Barack Obama habe die Telefone im Trump Tower kurz vor der Wahl anzapfen lassen.

"Wie tief ist Präsident Obama gesunken, meine Telefone während des heiligen Wahlprozesses anzuzapfen. Böser (oder kranker) Typ!", schrieb Trump um 13:02 Uhr deutscher Zeit. In Washington war es zu dem Zeitpunkt 7:02 Uhr am Morgen.

Trump zog auch einen Vergleich zur Watergate-Affäre, als US-Präsident Richard Nixon infolge einer Affäre zurücktreten musste, in der es ebenfalls um abgehörte Telefone im Präsidentschaftswahlkampf ging.

Für seine Unterstellungen nannte der US-Präsident keinerlei Belege. Offenbar bezog er sich auf Untersuchungen, die FBI und Geheimdienste 2016 in seinem Umfeld vorgenommen haben sollen. Dabei wollte die oberste Polizeibehörde herausfinden, ob es finanzielle Verbindungen aus Trumps Umfeld nach Russland gab.

Nach allem, was bekannt ist, hatte Obama damit allerdings nichts zu tun. Abhöraktionen wie die unterstellte müssten von James Comey angeordnet werden, dem Chef des FBI, nicht vom Weißen Haus.

Berichte über Untersuchungen in Trumps Umfeld sind bekannt. Zuletzt hatte am 19. Januar, dem Vorabend seiner Amtseinführung, die "New York Times" ausführlich darüber berichtet. Es wurde damals nicht klar gesagt, ob es etwa neben Untersuchungen von Bankkonten auch Abhöraktionen gab und wen sie betrafen.