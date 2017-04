Schweden Lkw-Anschlag heizt Abschiebe-Debatte an

Die Lkw-Attacke vom Freitag ähnelt im Übrigen einer Reihe von Anschlägen, bei denen Anhänger der Terror-Miliz IS in den vergangenen Monaten mit Fahrzeugen in Menschenmengen gerast waren. Im Dezember hatte der Tunesier Anis Amri, dessen Abschiebung ebenfalls gescheitert war, einen Sattelschlepper auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin gelenkt und dabei zwölf Menschen getötet. In London wurden im März fünf Menschen vor dem britischen Parlament von einem islamistischen Attentäter mit einem Pkw tot gefahren beziehungsweise erstochen. Beim bislang schwersten LKW-Anschlag in Europa wurden im Sommer 2016 in Nizza 86 Menschen durch einen Islamisten mit nordafrikanischen Wurzeln getötet.