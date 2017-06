Doch die Rückkehr von Asylbewerbern scheitert nicht nur an der Verweigerung anderer EU-Staaten. Es gibt auch Bedenken in Deutschland gegenüber Rückführungen etwa nach Ungarn oder Bulgarien.

So hat die Linke die Bundesregierung zuletzt aufgefordert, keine abgelehnten Asylbewerber mehr nach Ungarn abzuschieben. Der außenpolitische Fraktionssprecher van Aken sagte MDR AKTUELL, die Regierung wisse, dass die geschlossenen Flüchtlingslager in dem Land gegen europäisches Recht verstießen. Die Menschen seien darin interniert. Ungarn versuche so mit aller Brutalität, Abschreckung zu erzeugen.