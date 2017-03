Kurz vor der geplanten Abstimmung im US-Repräsentantenhaus über ein neues Gesundheitssystem hat Präsident Donald Trump den Gesetzentwurf zurückziehen lassen. Das meldeten US-Medien am Freitag unter Berufung auf Kongreskreise. Der Gesetzentwurf sei mangels Erfolgsaussichten zurückgezogen worden, hieß es. Der Grund war, dass zahlreiche Abgeordnete von Trumps Republikanischer Partei sich dem Plan weiterhin widersetzten und damit keine Mehrheit vorhanden war.

Trump bat den Angaben zufolge den republikanischen Vorsitzenden der Kongresskammer, Paul Ryan, bei einem Treffen im Weißen Haus , den Entwurf nicht zur Abstimmung zu stellen. Der Präsident hatte zuvor die Rebellen in den eigenen Reihen vergeblich unter Druck gesetzt. Am Donnerstag drohte er noch, er wolle auf jeden Fall, dass am Freitag abgestimmt werde. Wenn das Projekt dann scheitere, werde er sich anderen Themen zuwenden.