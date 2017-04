Der Blick auf die politische Situation und die Rechtslage in einzelnen Ländern lässt aber durchaus Rückschlüsse zu. Polen zum Beispiel: Das Land ist über das Thema Abtreibung tief gespalten. Krystyna Kacpura von der Stiftung für Frauen und Familienplanung in Warschau beschreibt: "Wir haben in Polen ein sehr restriktives Abtreibungsgesetz. Abtreibung ist nur in drei Fällen erlaubt: Wenn der Fötus ernsthaft beschädigt ist, wenn Gesundheit oder Leben der Mutter in Gefahr sind und wenn die Frau vergewaltigt wurde und schwanger geworden ist."