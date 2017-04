Nach dem Doppelanschlag auf zwei koptische Kirchen in Ägypten hat Präsident Abdel Fattah al-Sisi einen dreimonatigen Ausnahmezustand angekündigt. Dieser werde in Kraft treten, sobald die rechtlichen Vorbereitungen getroffen seien, sagte der Präsident am Sonntagabend im ägyptischen Fernsehen.

Bei den Anschlägen am Palmsonntag wurden mindestens 44 Menschen getötet. Vor der Kathedrale in Alexandria riss ein Selbstmordattentäter 18 Menschen mit in den Tod. Wenige Stunden zuvor hatte ein Selbstmordattentäter in einer Kirche in Tanta mindestens 27 Menschen getötet. Die Dschihadistenmiliz IS reklamierte die Taten für sich.

Kampf wird "lang und schmerzhaft"

Papst Tawadros II. entging dem Anschlag in Alexandria. Bildrechte: dpa Es handelte sich um die blutigsten Anschläge auf die Minderheit der koptischen Christen in Ägypten seit langem, insgesamt wurden rund 120 Menschen verletzt. Noch Schlimmeres konnte möglicherweise verhindert werden, weil Sicherheitskräfte nach Angaben des Innenministeriums den Selbstmordattentäter von Alexandria am Betreten der St.-Markus-Kathedrale hinderten.



Der Mann habe sich dann in die Luft gesprengt. Kopten-Papst Tawadros II., der dort die Messe gelesen hatte, hatte die Kirche zu dem Zeitpunkt schon verlassen, wie ein Kirchensprecher sagte.