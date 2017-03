Ägyptens oberstes Berufungsgericht hat den wegen des Todes von Demonstranten verurteilten ehemaligen Präsidenten Husni Mubarak endgültig freigesprochen. Das teilte ein Justizbeamter am Donnerstag mit.

Mubarak war vorgeworfen worden, eine Mitschuld am Tod von mehr als 800 Menschen während der Proteste gegen seine autoritäre Herrschaft im Frühjahr 2011 zu tragen. 2012 wurde er wegen Beihilfe zu hundertfachem Mord bei der Niederschlagung der Massenproteste zunächst zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. 2014 wurde Mubarak allerdings von den Vorwürfen freigesprochen.

Mubarak soll schwer krank sein und lebt seit Jahren in einem Kairoer Militärkrankenhaus. Am Donnerstag erschien er das erste Mal seit Beginn des Prozesses vor dem Gericht. Dort beteuerte der ehemalige Machthaber erneut seine Unschuld am Tod von Demonstranten.