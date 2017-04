In einer Kirche in der ägyptischen Stadt Tanta im Nil-Delta hat es eine Explosion gegeben. Nach jüngsten Angaben wurden dabei 21 Menschen getötet. 50 Menschen seien verletzt worden, berichtete das Staatsfernsehen am Palmsonntag und berief sich auf das ägyptische Gesundheitsministerium. Als Ursache der Explosion nannten Sicherheitskräfte einen Sprengsatz, der unter einer Kirchenbank versteckt gewesen sein soll.

Die ägyptische Regierung sprach von einem Terroranschlag. Ein Sprecher des Außenministeriums twitterte, der Terrorismus treffe Ägypten erneut, dieses Mal an Palmsonntag. Es sei eine weitere widerwärtige Tat gegen alle Ägypter. Dem Bericht zufolge war die Kirche an dem christlichen Feiertag gut besucht. St. Georg ist dem Staatsfernsehen zufolge das größte christliche Gotteshaus der Region.

Koptische Christen machen in Ägypten etwa zehn Prozent der Bevölkerung aus. Die Minderheit sieht sich immer wieder gewaltsamen Angriffen ausgesetzt. Im Dezember waren bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche in Kairo mindestens 25 Menschen getötet worden. Damals bekannte sich die Terrormiliz IS zu der Tat.



Im Norden der Sinai-Halbinsel ist ein Ableger des "Islamischen Staates" aktiv. In Propagandavideos hatte er wiederholt Angriff auf Christen angekündigt. Im Februar flohen Hunderte ägyptische Christen aus der Gegend. Vorausgegangen war eine Mordserie an Mitgliedern der religiösen Minderheit, hinter der der IS vermutet wurde.