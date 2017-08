In Afghanistan ist bei einem erneuten Selbstmordanschlag auf einen Militärkonvoi ein Nato-Soldat getötet worden. Fünf weitere Soldaten und ein Dolmetscher wurden bei dem Angriff im Distrikt Qarabagh nahe der Hauptstadt Kabul verletzt. Dies teilte die Nato-Mission Resolute Support via Twitter mit. Demnach befanden sich die Nato-Soldaten auf einer gemeinsamen Patrouille mit afghanischen Kräften, als der Attentäter einen selbstgebauten Sprengsatz zündete.

Archivbild: Ein Radpanzer der Bundeswehr beim Einsatz in Afghanistan. Bildrechte: dpa

Zu dem Anschlag bekannten sich der Nachrichtenagentur AFP zufolge umgehend die radikalislamischen Taliban. Zur Nationalität des getöteten Nato-Soldaten lagen zunächst keine Angaben vor. Der Zustand der Verletzten sei stabil, teilte die Nato mit. Sie würden auf dem US-Stützpunkt in Bagram behandelt.



Erst am Mittwoch waren bei einem Selbstmordanschlag der Taliban auf einen Nato-Konvoi in Südafghanistan zwei US-Soldaten getötet und vier weitere verletzt worden. Der Attentäter hatte ein mit Sprengstoff beladenes Auto in den Konvoi gerammt, der in der Provinz Kandahar unterwegs war.