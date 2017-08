Was ist eine "Red Notice"? Mit einer "Red Notice" fordert der internationale Polizeiverbund Interpol Mitgliedsländer dazu auf, den Aufenthaltsort einer Person zu ermitteln und festzusetzen. Der Antrag kann von einem Mitgliedsland oder internationalen Tribunalen gestellt werden. Bedingung ist ein nationaler Haftbefehl. Interpol informiert dann die Polizeibehörden weltweit. Die Länder entscheiden selbst, wie sie vorgehen - mit Haft oder Festsetzung. In manchen Fällen wird eine "Red Notice" öffentlich gemacht. Es gibt bei Interpol auch andersfarbige Ausschreibungen, etwa zur Ortung von Vermissten oder Identifizierung von Leichen.

Der türkischstämmige Akhanli war 1991 nach Deutschland geflohen, 2001 nahm der Türkei-kritische Autor die deutsche Staatsbürgerschaft an. Vergangenes Wochenende war er wegen des türkischen Haftbefehls an seinem Urlaubsort in Spanien festgenommen worden und am nächsten Tag unter Auflagen wieder freigelassen worden. Ihm wurde auferlegt, Spanien vorerst nicht zu verlassen.



Die Türkei wirft ihm unter anderem vor, in einen bewaffneten Raubüberfall verwickelt gewesen zu sein. Akhanli vermutet dagegen, dass er mundtot gemacht werden solle.