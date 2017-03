Befragungen von Rechtsanwälten und Asylbewerbern auf den griechischen Inseln hätten gezeigt, dass die Lebensbedingungen inakzeptabel seien. Menschen seien in überbelegten, armseligen Behausungen eingesperrt. Die Hilfsorganisationen kritisierten unter anderem auch, dass Asylbewerber ihr Recht auf ein faires Asylverfahren nicht wahrnehmen könnten. Es stehe die Frage im Vordergrund, wer von den Inseln in die Türkei zurückgeschickt werden könne. Die individuellen Fluchtgründe aber würden nicht geprüft. Dies sei aber zwingend, um sie davor zu schützen, in Gefahrenzonen zurückgeschickt zu werden.

Während der UNHCR-Sprecher den Schutz der syrischen Flüchtlinge in der Türkei als solide bezeichnete, lassen Zahlen zur Kinderarbeit unter syrischen Flüchtlingen andere Schlüsse zu. Nach Angaben der Bundesregierung gehen 40 Prozent der syrischen Flüchtlingskinder in der Türkei nicht zur Schule und müssten arbeiten. "Kinderarbeit kommt nach Kenntnis der Bundesregierung in der Türkei vor allem in der Landwirtschaft, im Dienstleistungsgewerbe sowie im Textilsektor vor", heißt es in der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Linke-Politikerin Ulla Jelpke. Sie kritisierte, dass der Bund keinerlei Konsequenzen aus diesen Informationen ziehe.