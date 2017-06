Nach dem Anschlag in London sind alle Festgenommenen wieder auf freiem Fuß. Wie die Polizei am späten Abend mitteilte, wurden die zwölf Männer und Frauen ohne Anklage entlassen. Nähere Angaben machten die Ermittler nicht.

Im Gedenken an die Terroropfer ist heute in Großbritannien eine Schweigeminute geplant. Ab 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll in allen Regierungsgebäuden Stille herrschen. Die Flaggen in der Hauptstadt bleiben bis zum Abend auf Halbmast.