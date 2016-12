Österreichs Regierung will gemeinsam mit anderen betroffenen Ländern gegen die deutsche Pkw-Maut vorgehen. Verkehrsminister Jörg Leichtfried (SPÖ) hat dazu ein Treffen aller Anrainerstaaten Deutschlands Anfang des neuen Jahres in Brüssel angekündigt. "Mit den Niederlanden und Belgien haben wir bereits gesprochen, auch sie kritisieren die deutsche Maut", sagte er der "Welt am Sonntag".

Österreichs Verkehrsminister Leichtfried (links) mit seinem deutschen Amtskollegen Dobrindt und EU-Verkehrskommissarin Bulc. Bildrechte: dpa

Erst Anfang Dezember hatte sich die EU-Kommission mit der deutschen Bundesregierung nach jahrelangem Streit auf einen Kompromiss zur Pkw-Maut geeinigt. Dieser sieht insbesondere Entlastungen für Halter von umweltfreundlicheren Fahrzeugen vor. Weiterhin sollen jedoch inländische Autofahrer bei der Kfz-Steuer voll für Mautzahlungen entlastet werden.



In einem Brief an EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc kritisierte Leichtfried den Kompromiss scharf. Durch die steuerlichen Entlastungen deutscher Autofahrer treffe die Pkw-Maut weiter nur ausländische Pkw-Fahrer. Zudem würden nur ausländische Fahrer kontrolliert werden. Dies berge "die Gefahr einer massiven Benachteiligung" für Autofahrer aus dem EU-Ausland. Die derzeitigen Maut-Pläne sind damit nach Ansicht von Leichtfried "weiterhin in mehreren Aspekten EU-rechtswidrig". EU-Kommissarin Bulc rief er dazu auf, die Gesetzestexte noch einmal im Detail prüfen zu lassen. Auch halte sich die österreichische Regierung die Möglichkeit offen, gegen die deutsche Pkw-Maut vor den Europäischen Gerichtshof zu ziehen.