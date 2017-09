Stockholm Alternativer Nobelpreis ehrt mutige Kämpfer für Menschenrechte

Hauptinhalt

Ein Anwalt, der einen Umweltskandal in den USA aufdeckt, ein Kämpfer gegen Sklaverei in Indien, der Einsatz für Behinderte in Afrika und die Aufdeckung von Regierungskriminalität in Aserbaidschan. Der Alternative Nobelpreis geht in diesem Jahr an besonders mutige Kämpfer für Menschenrechte.