Die Amtseinführung von Donald Trump in Bildern

Donald Trump legt neben Ehefrau Melania, die die Bibeln in den Händen hält, den Amtseid ab. Der neue Präsident hat sich für seinen Eid für seine eigene Bibel und für eine historische Ausgabe entschieden. So kommt die Bibel des 16. Präsidenten Abraham Lincoln (1861-1865) zum Einsatz, die auch Barack Obama 2009 wählte. Trumps Familienbibel ist ebenfalls dabei. Die Ausgabe stammt von seiner Mutter, die sie ihm 1955 in New York schenkte. Der Bibelsammler Trump nennt sie sein "Lieblingsbuch". Bildrechte: dpa