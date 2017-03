Mancher sah Lutherstadt Wittenberg schon in den Fängen eines osteuropäischen Oligarchen. Die halbe Stadt, so schrieb die "Wirtschaftswoche", gehöre bereits Andrej Babis, dem tschechischen Multimilliardär und Finanzminister.

Wittenberg profitiert von Gewerbesteuer

Doch Oberbürgermeister Torsten Zugehör schüttelt den Kopf: "Das sind Fake News. Oder auf Deutsch: Unsinn." Unwichtig ist Babis für Wittenberg allerdings nicht. Denn seine Stickstoffwerke Piesteritz bieten hier die meisten Arbeitsplätze: "Das ist der größte Gewerbesteuerzahler für die Stadt. Dann sind sie auch noch Forschungsstandort. Hier werden Patente angemeldet und entwickelt: Weltneuheiten, die von hier aus den Weg in die Welt finden", sagt Zugehör.

Mischung aus Trump und Berlusconi

Für die Stadt ist das ein Segen. Kritik an Babis hört man in Wittenberg kaum. Anders in Tschechien. In seiner Heimat gilt der Milliardär als eine Mischung aus Donald Trump und Silvio Berlusconi. Im Herbst will er Ministerpräsident werden. Motto: Unternehmer regieren besser. Andrej Babis: "Sprechen wir über Michael Bloomberg. Er war der erfolgreichste Bürgermeister von New York. Donald Trump. Unglaublich. Macron, der beliebteste französische Politiker, ist Banker. Überall in Europa kommen die Leute aus der wirklichen Welt. Nicht welche, die nach der Hochschule Politiker wurden und sprechen, sprechen, sprechen."

Populistische Reden kommen an

Babis hat sein Vermögen nach dem Niedergang des Kommunismus in der Chemie- und Lebensmittelindustrie gemacht. Vor sechs Jahren gründete er die Protestbewegung ANO. Seitdem beobachtet auch ARD-Korrespondent Stefan Heinlein den Aufstieg: "Er wirbt in seinen Reden immer damit, dass er das Land führen werde wie ein Unternehmen. Aber wenn man in den wichtigen Feldern nachguckt wie Sozial-, Arbeits- oder Außenpolitik, da fehlt es noch an Profil. Da weiß man nicht genau, wie ANO einzuordnen ist."

Im Parlament ist ANO zweitstärkste Kraft und Babis seit drei Jahren Finanzminister. Seitdem sollen die staatlichen Subventionen für seine Firmen drastisch gestiegen sein. Medien argwöhnen: Der politische Aufstieg helfe ihm vor allem privat. Noch einmal Stefan Heinlein: "Den meisten Tschechen ist das relativ egal, seine Popularität ist ungebrochen. Und ähnlich wie Donald Trump, der ja auch ein Milliardär ist, ist er ein Hoffnungsträger für viele Tschechen. Seine populistische Rhetorik kommt eben an."

Wird Babis Ministerpräsident?

Auch in Wittenberg kommt Babis gut an. Seine Firma finanziert zwei Betriebskindergärten, ein Ärztehaus, die Feuerwache, ein Museum. Dass Babis Politiker korrupt und faul nennt, kommentiert Oberbürgermeister Zugehör mit einem Lächeln. "Erst mal ist er mit allem, was er tut, sehr erfolgreich. Da gibt es natürlich viele Neider. Neid muss man sich hart erarbeiten. Und wenn sich beim Stichwort 'fauler Politiker' jemand angesprochen fühlt, muss er sich an die eigene Nase fassen und fragen: Als getroffener Hund - belle ich jetzt oder nicht." Zugehör ist Babis einmal begegnet. Bei einem Wiedersehen könnte Babis schon Ministerpräsident sein. Gewählt wird im Herbst. Seine ANO liegt in den Umfragen vorn.