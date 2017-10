Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen die Mitglieder der entmachteten katalanische Regionalregierung beantragt. Generalstaatsanwalt Jose Manuel Maza sagte am Montag in Madrid, den Politikern werde Aufruhr, Rebellion und Missbrauch öffentlicher Mittel vorgeworfen.

Nach Verkündung der Loslösung von Spanien durch das Parlament in Barcelona am Freitag hatte die Zentralregierung in Madrid die Regierungsgewalt in Katalonien übernommen. Die dortige Regierung und Polizeiführung wurde entlassen und es wurden Neuwahlen in Katalonien für den 21. Dezember angesetzt.