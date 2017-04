Türkei Opposition beantragt Annullierung von Referendum

Die türkische Oppositionspartei CHP hat die Annullierung des Verfassungsreferendums beantragt. Die Partei sagte am Dienstag, ihr Vize-Chef Bülent Tezcan werde am Nachmittag bei der Wahlkommission einen Antrag auf Annullierung des Volksentscheids über die Stärkung der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan stellen.

Das Regierungslager hatte das Referendum am Sonntag laut dem vorläufigen Ergebnis mit knapp 51,4 Prozent gewonnen. Noch am gleichen Tag hatte die Opposition Manipulationen bei der Abstimmung beklagt. Für Streit sorgte unter anderem ein während der laufenden Abstimmung gefasster Beschluss der Wahlkommission, auch nicht offiziell zugelassene Wahlunterlagen als gültig zu werten. Die Republikanische Volkspartei CHP und die prokurdische HDP forderten daraufhin eine Neuauszählung von zwei Drittel der Stimmen.

Der CHP-Vorsitzende Kemal Kilicdaroglu sagte der Zeitung "Hürriyet", die Wahlkommission habe "die Spielregeln während des Spiels geändert". Dies könne nicht vergeben werden. Der CHP-Vize Erdal Aksünger sagte, es habe Unregelmäßigkeiten in 10.900 Wahllokalen gegeben.

Auch die türkische Anwaltskammer sprach von gravierenden Gesetzesverstößen. Die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, auch ungestempelte Wahlzettel zu akzeptieren, verstoße gegen das Gesetz und könnte den Wahlausgang beeinflusst haben, erklärte die Anwaltskammer am Dienstag.



Zuvor hatte bereits die Wahlbeobachtermission von Europarat und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) scharfe Kritik an der Organisation der Abstimmung geäußert.