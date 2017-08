Insgesamt sind noch vier von zwölf Terrorverdächtigen am Leben. Sie wurden am Dienstag zu einer Anhörung in den Staatsgerichtshof in Madrid gebracht. Hier sollte ein Richter entscheiden, welche Anschuldigungen genau gegen die Männer erhoben werden. Im Zusammenhang mit den Anschlägen in Katalonien waren in der vergangenen Woche 15 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden.