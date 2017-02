Syrien Viele Tote bei Selbstmordanschlägen in Homs

In der syrischen Stadt Homs hat es mehrere Selbstmordanschläge gegeben. Das berichten das syrische Staatsfernsehen und die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien.

Laut Beobachtungsstelle hatten sich am Samstag sechs Attentäter vor dem Sitz des Militärgeheimdienstes und dem Gebäude der Staatssicherheit in die Luft gesprengt. Mindestens 42 Menschen seien getötet worden. Unter den Opfern sollen viele Angehörige der syrischen Armee sein. Bislang hat sich niemand zu den Anschlägen bekannt.



Homs – die drittgrößte Stadt in Syrien - befindet sich größtenteils unter der Kontrolle der Regierung von Baschar al-Assad, ein Stadtviertel wird jedoch von moderateren Rebellen gehalten.