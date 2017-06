Das Parlament im Iran (Archivbild) Bildrechte: dpa

Wie die Nachrichtenagentur Isna berichtete, drangen mehrere Männer auf das Gelände des Parlaments und töteten einen Wachmann. Sie sollen sich weiter im Parlament befinden und Geiseln halten. Das iranische Fernsehen meldete zudem, einer der Attentäter habe sich in die Luft gesprengt



Laut dem Isna-Bericht stürmten auch mehrere Angreifer in das Mausoleum Chomeinis im Süden Teherans und töteten einen Mann. Unter den Angreifern sei auch eine Selbstmordattentäterin gewesen, die sich außerhalb des Komplexes in die Luft gesprengt habe.



Wer hinter den Angriffen steckte, war zunächst unklar. Der Iran war in den vergangenen Jahren weitgehend verschont worden von Anschlägen. Es gab zwar immer wieder Drohungen der Terrormiliz IS und anderer Extremistengruppen, doch verübten sie bisher keine größeren Anschläge im Land.