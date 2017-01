Mutmaßliche Terroristen sind während des Abendgebets am Sonntag in eine Moschee in Québec an der kanadischen Ostküste gestürmt und haben mehrere Menschen erschossen. Laut Polizei handelte es sich um zwei Bewaffnete, die in dem islamischen Kulturzentrum mindestens sechs Menschen töteten. Zudem soll es acht Verletzte gegeben haben.

In Kanada wächst die Zahl muslimischer Einwanderer insbesondere aus den Ländern Nordafrikas. Anti-muslimische Aktionen hatten sich in Kanada bisher aber auf einige wenige Taten beschränkt. So hatten Unbekannte im vergangenen Sommer einen Schweinekopf vor die Tür des Islamischen Kulturzentrums in Québec gelegt. Andere Moscheen im Land waren mit rassistischen Graffiti bemalt worden. Der schwerste Vorfall war der Brandanschlag auf eine Moschee in der Provinz Ontario im Jahr 2015, einen Tag nach den Anschlägen in Paris.



Am Tag vor dem Anschlag in Québec hatte Trudeau als Reaktion auf das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot gegen Bürger mehrerer muslimischer Länder den Willen seines Landes bekräftigt, weiterhin Flüchtlinge aufzunehmen - unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit.