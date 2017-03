Einen Tag nach den landesweiten Protestkundgebungen in Russland hat ein Moskauer Gericht den Kreml-Kritiker Alexej Nawalny am Montag zu 15 Tagen Arrest und einer Geldstrafe verurteilt.

Wegen des Aufrufs zu der nicht genehmigten Kundgebung, bei der am Sonntag in der russischen Hauptstadt hunderte Menschen teilgenommen hatten, wurde der Blogger und Oppositionspolitiker zur Zahlung von 20.000 Rubel verurteilt. Das sind umgerechnet 325 Euro. Zur Begründung hieß es unter anderem, der Protest im Zentrum Moskaus habe den Straßenverkehr aufgehalten und die öffentliche Ordnung gestört.

Anschließend verhängte das Gericht gegen Nawalny noch 15 Tage Arrest wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Der Kreml-Kritiker hatte zuvor bereits die Nacht in Polizeigewahrsam verbracht, nachdem er am Sonntag in Moskau gemeinsam mit hunderten weiteren regierungskritischen Demonstranten festgenommen worden war.