Botschaften von EU-Staaten müssen Flüchtlingen keine Visa zur legalen Einreise ausstellen. Das hat der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Die Richter folgten damit nicht dem Plädoyer von EuGH-Generalanwalt Paolo Mengozzi. Er hatte Anfang Februar erklärt, EU-Staaten dürften sogenannte humanitäre Visa nicht verweigern, wenn den Betroffenen ansonsten "Folter" oder eine andere unmenschliche oder erniedrigende Behandlung drohe. Der EuGH erklärte nun allerdings, es stehe den EU-Mitgliedsländern frei, ihre Einreise-Visa nach nationalem Recht zu vergeben. Sie könnten selbst entscheiden, ob sie von Folter und Tod bedrohten Flüchtlingen ein humanitäres Visum erteilten. Nach EU-Recht seien sie dazu nicht verpflichtet. Wäre das Gericht der Einschätzung des Generalanwalts gefolgt, hätten Flüchtlinge bei einer Auslandsvertretung der EU-Staaten einen Antrag für ein humanitäres Visum stellen können, damit ihr Asylantrag anschließend in dem EU-Staat selbst geprüft wird.

Im konkreten Fall hatte eine christlich-orthodoxe Familie aus der syrischen Stadt Aleppo in der belgischen Botschaft im Libanon Visa für 90 Tage beantragt. Die Eltern und ihre drei minderjährigen Kinder wollten so auf legale Weise nach Belgien einreisen und dort einen Asylantrag stellen. Der Familienvater gab an, von einer bewaffneten Gruppe entführt, geschlagen und gefoltert worden zu sei. Er sei gegen Zahlung eines Lösegelds freigelassen worden. Wegen ihres Glaubens drohe der Familie weitere Verfolgung.



Das belgische Ausländeramt lehnte die Anträge aber ab. Zur Begründung hieß es unter anderem, das Land sei nicht zur Aufnahme aller Personen verpflichtet, die katastrophale Situationen erlebt hätten. Es sei mit einer Flut von Anträgen zu rechnen, wenn Flüchtlingen gewöhnliche Touristenvisa gewährt würden.