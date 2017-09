Bei dem Anschlag waren 30 Menschen verletzt worden. Nach dem Stand der Ermittlungen hätte es durch die Explosion in der U-Bahn-Station Parsons Green eine weit höhere Anzahl von Opfern geben können. Neben dem 18-Jährigen sind noch drei weitere Männer im Alter von 17, 25 und 30 Jahren wegen mutmaßlicher Verwicklung in den Anschlag in Haft. Ein am Samstag im Westen Londons gefasster 21-Jähriger und ein 48-jähriger Mann aus Wales wurden hingegen wieder freigelassen.