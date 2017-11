Mit eindringlichen Appellen zum Handeln hat in Bonn die Weltklimakonferenz begonnen. UN-Klimachefin Patricia Espinose sagte in ihrer Eröffnungsrede, man müsse jetzt etwas tun. "Wir haben nicht mehr den Luxus, weiter warten zu können", fügte sie hinzu.



Bereits jetzt litten Millionen Menschen unter Extremwetterereignissen infolge des Klimawandels. Das sei möglicherweise nur ein Vorgeschmack auf künftige Entwicklungen. So werde 2017 aller Voraussicht als eines der drei wärmsten Jahre seit Beginn der Temperaturmessungen in die Geschichte eingehen.