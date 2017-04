Nach der von der türkischen Regierung beschlossenen Verlängerung des Ausnahmezustandes um weitere drei Monate haben Menschenrechtler eine Rücknahme der Entscheidung gefordert.

"Welle politischer Repression beenden"

Der für Europa und Zentralasien zuständige Direktor von Human Rights Watch, Hugh Williamson, forderte am Dienstag in Istanbul, die vor dem Verfassungsreferendum entfesselte "Welle von politischer Repression" zu beenden und den Respekt für Menschenrechte in der Türkei wiederherzustellen. Nach Auffassung seiner Organisation profitierte die "Ja"-Kampagne zum Referendum vom Ausnahmezustand und dem repressiven Klima nach dem gescheiterten Militärputsch von 2016. Williamson forderte die türkische Regierung und Präsident Recep Tayyip Erdogan außerdem auf, nach dem knappen Sieg im Interesse aller Türken und nicht nur ihrer Unterstützer zu regieren.

Ausnahmezustand drei Monate verlängert

Die türkische Regierung war in der Nacht zu Dienstag einem Beschluss des Nationalen Sicherheitsrates gefolgt, und hatte den seit dem gescheiterten Militärputsch vor neun Monaten geltenden Ausnahmezustand um weitere drei Monate verlängert. Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments soll er nun mindestens bis zum 19. Juli dieses Jahres in Kraft bleiben. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu gab der unter Erdogans Vorsitz tagende Sicherheitsrat zur Begründung an, der Ausnahmezustand diene "dem Schutz unserer Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit sowie der Rechte und Freiheiten unserer Bürger".

Erdogan hatte den Ausnahmezustand nach dem Putschversuch im Juli ausgerufen. Er wurde seitdem zwei Mal verlängert und wäre in der Nacht zu Mittwoch ausgelaufen. Er ermöglicht Erdogan, mit Dekreten zu regieren, die auch ohne Zustimmung des Parlaments in Kraft treten.

Kritik der Opposition

Kritik an der Verlängerung des Ausnahmezustandes kam auch aus den Reihen der türkischen Opposition. Die größte Oppositionspartei CHP warf der Regierung vor, das Land nicht ohne Ausnahmezustand regieren zu können. Zuvor hatte die Opposition bereits Einschränkungen ihres Wahlkampfes wegen des Ausnahmezustands beklagt, da dieser unter anderem die Versammlungsfreiheit einschränkte. Auch die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarates hatte Einschränkungen von Grundfreiheiten wegen des Ausnahmezustandes kritisiert.

Knappe Mehrheit für Verfassungsänderung

Nach dem vorläufigen Endergebnis stimmten bei dem Referendum am Sonntag 51,4 Prozent der Türken für eine Verfassungsreform hin zu einem Präsidialsystem. Dieses verleiht dem Staatsoberhaupt deutlich mehr Macht. Vorerst bleiben der Ministerpräsident und die Regierung im Amt. Erst nach Wahlen, die 2019 geplant sind, wird der Präsident Staats- und Regierungschef.

Annullierung der Abstimmung gefordert