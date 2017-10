Italien Venetien und Lombardei stimmen über mehr Autonomie ab

Im Schatten der Katalonienkrise werden am Sonntag die Bürger in zwei Regionen Norditaliens über mehr Autonomie-Rechte abstimmen: die der Lombardei und die Venetiens. Die Wahllokale sind noch bis 23 Uhr geöffnet. Wahlergebnisse werden am Montag erwartet.

Anders als in Katalonien geht es in den beiden wirtschaftsstarken italienischen Regionen um mehr Rechte und nicht um eine Unabhängigkeit von der Zentralregierung. So will die Lombardei, das Geld, das in Mailand erwirtschaftet wird und Venetien das, das in Verona oder Venedig erwirtschaftet wird, in der Region halten.