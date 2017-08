Trümmer eines Wohnhauses nach der Explosion in Alcanar. Dort soll die mutmaßliche Terrorzelle Bomben gebastelt haben. Bildrechte: dpa

Ein Sprecher wies auf eine Explosion in der Nacht zum Donnerstag in Alcanar hin, 200 Kilometer südlich von Barcelona. Nach dieser Explosion hätten die Attentäter "nicht mehr das Material gehabt, um Anschläge noch größeren Ausmaßes zu verüben". Offenbar sei ein noch größeres Attentat oder es seien weitere Anschläge geplant gewesen.



Die Explosion in Alcanar habe die Terroristen offenbar gezwungen, ihre Planungen zu beschleunigen. So sei es am Donnerstagnachmittag zum Anschlag mit dem Lieferwagen in Barcelona verübt und in der Nacht zum Freitag zum Pkw-Anschlag in Cambrils gekommen.