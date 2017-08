Im Zusammenhang mit den Anschlägen in der spanischen Metropole Barcelona sowie in Cambrils fahndet die spanische Polizei offenbar nach einem 22-jährigen in Marokko geborenen Mann. Der Polizeichef von Katalonien erklärte in einer TV-Sendung, dass die Polizei jetzt vermute, dass der bisher als Täter angenommene 17-jährige Moussa Oukabir den LKW in Barcelona doch nicht gefahren habe.

Oukabir war bei einem Polizeieinsatz in Cambrils erschossen worden. Zunächst hatte die Polizei von Hinweisen darauf gesprochen, dass es sich bei dem Jungen um den Fahrer des Lieferwagens handele. Er soll seinem Bruder den Pass gestohlen und damit den Transporter angemietet haben, mit dem am Donnerstag der Terroranschlag in Barcelona verübt wurde.

Gabriel: Kein Grund für Reisewarnung

Gabriel: Keine absolute Sicherheit, aber auch kein Grund zur Reisewarnung Bildrechte: MDR Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sieht nach den Anschlägen keinen Grund, vor Reisen nach Spanien zu warnen. Bei einem Besuch in Barcelona sagte Gabriel, er halte Spanien für ein sicheres Urlaubsziel. Eine absolute Sicherheit gebe es aber nicht. Der Außenminister hatte sich in einem Krankenhaus nach dem Zustand der 13 verletzten Deutschen erkundigt. Nach Angaben eines Arztes schweben zwei Frauen in Lebensgefahr. Einige Verletzte konnten die Kliniken inzwischen wieder verlassen.

Opfer noch nicht alle identifiziert

Fünf der Todesopfer von Barcelona sind nach Aussage der katalanischen Regionalregierung vom Freitagnachmittag noch nicht identifiziert. Bei den Attentaten in Barcelona und Cambrils wurden mindestens 14 Menschen getötet und etwa 130 verletzt. Im Zusammenhang mit den Anschlägen gab es vier Festnahmen. Die Verdächtigen sind drei Marokkaner und ein Mann aus der spanischen Nordafrika-Exklave Melilla.