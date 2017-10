Barcelona Hunderttausende demonstrieren für Einheit Spaniens

In Kataloniens Regionalhauptstadt Barcelona haben am Sonntag hunderttausende Menschen für die Einheit Spaniens demonstriert. Nach Angaben der Polizei gingen rund 300.000 Unabhängigkeitsgegner auf die Straßen. Die Organisatoren sprachen sogar von "mehr als einer Million Menschen". Katalanische Medien berichteten von zehntausenden.

"Katalonien - das sind wir alle"

Bei dem Marsch unter dem Motto "Katalonien - das sind wir alle" skandierten die Teilnehmer "Viva España", "Ich bin Spanier" oder "Barcelona gehört zu Spanien". Viele Demonstranten forderten zudem die Festnahme des abgesetzten separatistischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont.



Zu der Veranstaltung hatte die pro-spanische Sociedad Civil Catalana (SCC) aufgerufen. Sie versprach, für eine Versöhnung zwischen Unionisten und Separatisten arbeiten zu wollen. Eine Sprecherin der liberalen Ciudadanos erklärte: "Unsere Zukunft ist besser innerhalb Spaniens und innerhalb Europas. Deswegen sind wir heute hier." Die Partei war 2006 in Katalonien als Gegenbewegung zu separatistischen Gruppen der Region gegründet worden und ist inzwischen die viertstärkste Kraft im Madrider Parlament.



Vor drei Wochen hatte ein erster Marsch gegen die Unabhängigkeit Kataloniens in Barcelona bereits rund 350.000 Menschen mobilisiert.

Zwangsverwaltung für Katalonien

Die spanische Zentralregierung hatte am Freitag die Zwangsverwaltung Kataloniens beschlossen. Regionalpräsident Puigdemont und seine Regierung wurden des Amtes enthoben. Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy übernahm offiziell die Amtsgeschäfte. Für den 21. Dezember setzte Madrid Neuwahlen in Katalonien an. Kurz zuvor hatte das katalanische Regionalparlament, in denen separatistische Parteien eine Mehrheit hatten, die Unabhängigkeit der wohlhabenden Region im Nordosten Spaniens erklärt.

Puigdemont drohen bis zu 30 Jahre Haft

Nach spanischen Medienberichten könnte der Generalstaatsanwalt am Montag auch die Festnahme von Puigdemont anordnen. Sollte der Separatisten-Führer wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihm bis zu 30 Jahre Haft. Auch die übrigen Mitglieder der katalanischen Regionalregierung wurden für abgesetzt erklärt. Das gleiche galt für 150 Regierungsmitarbeiter. Auch die beiden Chefs der katalanischen Polizeieinheit Mossos d'Esquadra wurden abgesetzt. Belgiens Staatssekretär für Asyl und Migration bot den katalanischen Politikern am Sonntag in einem Fernseh-Interview sogar Asyl an.

Unterstützung für Separatisten schwindet

Die befürchteten Proteste der Sympathisanten der abgesetzten Regionalregierung blieben unterdessen in Katalonien aus. Eine aktuelle Umfrage sieht die Unterstützung für die Separatisten in Katalonien schwinden. Wie aus einer am Sonntag veröffentlichten Umfrage des angesehenen Forschungsinstituts Sigma Dos hervorgeht, müssten die Separatisten bei der Neuwahl am 21. Dezember mit einem Verlust der Mehrheit im Regionalparlament rechnen.



Die Umfrage sieht die drei nach Unabhängigkeit der spanischen Region strebenden Parteien zusammen bei höchstens 42,5 Prozent der Stimmen. Sie würden damit auf 65 Sitze im Parlament kommen. Für die absolute Mehrheit sind in Barcelona mindestens 68 Sitze nötig. Bisher verfügten die Parteien des separatistischen Regierungsbündnisses über 72 Sitze.