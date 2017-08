Anschläge in Spanien Gesuchter Verdächtiger des Barcelona-Anschlags ist tot

Der Hauptverdächtige des Anschlags von Barcelona, Younes Abouyaaqoub, ist nach Polizeiangaben niedergeschossen worden. Damit bestätigte die Polizei am Montag spanische Medienberichte. Abouyaaqoub soll am Donnerstag mit einem Lastwagen in Barcelona Passanten überfahren und dabei 13 Menschen getötet haben.