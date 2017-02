Eritrea ist tatsächlich nicht nur eines der ärmsten, sondern auch eines der isoliertesten Länder der Welt. Ausländische Politiker oder Journalisten werden nur selten ins Land gelassen. Die Führung in der Hauptstadt Asmara vermeidet nahezu jede Außenkommunikation, selbst Diplomaten vor Ort dürfen sich im Land nicht frei bewegen.

"In Eritrea herrscht keine Demokratie"

Eritrea sei eine Blackbox, sagt Niema Movassat. Er sitzt für die Linke im Entwicklungshilfeausschuss des Bundestages: "Was wir wissen ist, dass es dort einen Zwangsdienst gibt. Das heißt, jeder Eritreer zwischen 18 und 50 Jahren muss einen sogenannten Militärdienst leisten, 'nationaler Service' nennt sich das. Der ist unbefristet, das heißt, sie werden eingezogen und wissen nicht, wie lange das dauert. Man landet nicht nur beim Militär, sie können zum Beispiel auch in irgendeinem Steinbruch arbeiten oder als Lehrer, ganz unterschiedlich. Und Eritrea ist auf jeden Fall ein Land, da sind sich auch alle einig, in dem keine Meinungsfreiheit herrscht, keine Versammlungsfreiheit, keine Demokratie."

Deshalb hatte Deutschland die Entwicklungshilfe 2007 eingestellt. Doch weil aus keinem afrikanischen Land mehr Flüchtlinge kommen, versucht auch die Bundesregierung, sich der Regierung in Eritrea nun wieder anzunähern.

Menschen vor Ort brauchen Perspektive

Es geht um Fluchtursachenbekämpfung, sagt Günter Nooke, der Afrika-Beauftragte von Bundeskanzlerin Angela Merkel: "Die eigentlich einzige sinnvolle Übersetzung davon heißt: Wie können wir Menschen in Afrika eine Perspektive geben? Und selbst in einem so schwierigen und diktatorischen Umfeld wie Eritrea muss es unser Interesse sein, dort eine Entwicklung zum Besseren in Gang zu setzen und zu beschleunigen."

Allerdings solle dies den Menschen nützen und nicht die Herrschaft des Regimes stabilisieren. Das Regime würde die Gelder gern direkt gleich auf seine Konten umleiten oder in Prestigeprojekte des Präsidenten stecken.

Erste Projekte in Arbeit

Die Zusammenarbeit ist schwierig, aber man sei dabei, erste Projekte zu entwickeln, sagt Günter Nooke: "Da geht’s dann konkret um Berufsausbildung, Berufsschulen. Wir haben auch in der Hafenstadt Massaba am Roten Meer ein altes Projekt, das wir reaktivieren wollen, da geht es um die Wasserversorgung für diese Stadt und auch Entsorgung von Abwasser. Das ist auch ein Projekt, das natürlich helfen kann, dass in einer Gegend, in der eigentlich Tourismus möglich wäre, Hotels vielleicht besser funktionieren, oder dass es überhaupt erst möglich wird, auch mal ein vernünftiges Hotel zu bauen, das dann entsprechende Standards hat."

Dass deshalb auch nur ein Eritreer weniger sein Land verlasse, wird von den Kritikern dieser Zusammenarbeit bezweifelt. Eine wirkliche Verbesserung für das eritreische Volk werde so nicht erreicht, sagt der Linken- Politiker Niema Movassa: "Mein Eindruck ist, dass es in Eritrea weniger darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Man redet jetzt nur deshalb mit Eritrea, weil man vor allem gucken will, wie man mit dem eritreischen Regime zusammenarbeiten kann, damit es Flüchtlinge stoppt."

200 Millionen Euro von der EU

Man müsse viele Optionen nutzen, die Zuwanderung zu steuern und zu kontrollieren, heißt es in Brüssel, wo man im Rahmen des sogenannten Khartum-Prozesses deshalb immer enger auch mit Eritrea zusammenarbeitet. 200 Millionen Euro wird das Land bis 2020 von der Europäischen Union erhalten.

Ein Teil der Gelder ist für das sogenannte "Better Migration Management" bestimmt. Dahinter verbirgt sich eine wirksamere Grenzüberwachung, ein Projekt, bei dem sich auch die offizielle deutsche Entwicklungshilfeorganisation GIZ stark engagiert.