Man habe erst Informationen über die Dimension des Problems sammeln müssen, verteidigte Stragier die späte Meldung an andere europäische Länder. Nach Angaben der EU-Kommission hatten die belgischen Behörden am 20. Juli erste Fipronil-Fälle öffentlich gemacht. Zwei Tage später wurde das Insektengift in den Niederlanden in Eiern von sieben Betrieben nachgewiesen. Weitere Funde folgten - mittlerweile auch in allen deutschen Bundesländern.