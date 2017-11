Der entmachtete katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist wieder auf freiem Fuß. Das teilte die Staatsanwaltschaft in der belgischen Hauptstadt Brüssel in der Nacht zum Montag mit. Demnach hat ein belgischer Richter entschieden, Puigdemont und vier seiner früheren Minister unter Auflagen aus dem Polizeigewahrsam zu entlassen.



Sie müssen vorerst in Belgien bleiben, die Adressen ihrer Aufenthaltsorte angeben und allen richterlichen und polizeilichen Vorladungen nachkommen. Innerhalb von 15 Tagen soll nun ein belgisches Gericht über die Vollstreckung der europäischen Haftbefehle entscheiden, die die spanische Justiz beantragt hatte. In Katalonien wurde die Freilassung der fünf Katalanen von ihren Anhängern gefeiert.

Puigdemont hofft auf fairen Prozess

Puigdemont und seine Ex-Minister hatten sich vor gut einer Woche nach Belgien abgesetzt. Am Sonntagmorgen hatten sie sich der belgischen Polizei gestellt und waren festgenommen worden. Puigdemont selbst schrieb auf Twitter, er und seine Mitstreiter wollten vollständig mit der belgischen Justiz zusammenarbeiten.



Seine Katalanische Europäische Demokratische Partei erklärte, der 54-Jährige wolle sich in einem "fairen und objektiven Prozess" verteidigen. Das sei in Belgien möglich, in Spanien aber höchst zweifelhaft. Die Partei kündigte zugleich an, Puigdemont zum Spitzenkandidaten für die Parlamentswahl in Katalonien zu machen. Die spanische Regierung hat als Termin dafür den 21. Dezember festgelegt.

Ex-Regierung drohen lange Haftstrafe in Spanien